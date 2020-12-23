Наказаны ряд должностных лиц, допустивших халатность в вопросе обеспечения военнослужащих на освобожденных территориях - Минобороны

Министерство обороны Азербайджана сообщило о проведении проверок условий размещения личного состава в воинских соединениях на освобожденных территориях, выявлены незначительные недостатки, ряд должностных лиц наказаны за допущенную халатность.
«По приказу министра обороны несколько комиссий, состоящих из специалистов, за короткое время осуществили проверку размещения личного состава и бытовых условий в воинских объединениях. В результате комплексных проверок, системных проблем в вопросах обеспечения в целом не обнаружено. Тем не менее, были выявлены незначительные недостатки, которые были немедленно устранены», - говорится в заявлении министерства обороны.
Ведомство отмечает, что некоторые должностные лица, проявившие халатность к исполнению своих обязанностей и допустившие ошибки, были наказаны, и в отношении них приняты соответствующие меры.
Минобороны подчеркивает, что в настоящее время на освобожденных территориях ведутся работы по созданию необходимой военной инфраструктуры. «Эти работы проводятся в высокогорной местности, на труднопроходимых высотах в условиях сурового зимнего климата, в тоже время в местности, соответствующей географическому рельефу лесостепи. К воинским частям, позициям и постам прокладываются новые дороги, проводятся линии электропередач, водо- и газопроводы, создаются необходимые бытовые условия для проживания и службы личного состава», - отмечает оборонное ведомство.
Кроме этого, с целью обеспечения здоровья военнослужащих до создания стационарных военно-медицинских пунктов на освобожденных территориях, на нескольких направлениях действуют передвижные полевые госпитали.
Минобороны также прокомментировало распространение в соцсетях видеокадров, где азербайджанские военные на освобожденных территориях испытывают трудности с обеспечением. «В последние дни в социальных сетях распространяются видеокадры, причиняющие ущерб репутации Азербайджанской Армии и наводящие тень на нашу победу в Отечественной войне, к которым целенаправленно оставляются различные предвзятые комментарии. Некоторые пользователи социальных сетей даже распространяют видеокадры, отражающие недовольство в связи с не обеспечением военнослужащих сигаретами. Заявляем, что в соответствующем постановлении Кабинета Министров о нормах продовольственных пайков для личного состава Вооруженных Сил Азербайджана не предусматривается обеспечение военнослужащих табачными изделиями. Тем не менее, в гуманитарной помощи, оказываемой государством, имеются различные виды сигарет, которые доставляются каждому военнослужащему, употребляющему табачные изделия в индивидуальном порядке», - указывает ведомство.
Р.Ахмедов
Новак надеется, что "Российская энергетическая неделя" пройдет в 2021г в традиционном формате
Азербайджану следует пересмотреть стратегию заимствований с учетом новых реалий – Рустамов
Минэкономики Азербайджана прогнозирует на 2021г рост среднемесячной зарплаты на 3,6%
Россияне не отказываются от туров в Турцию на Новый год, несмотря на новые ограничения - РСТ
Власти Азербайджана планируют увеличить прожиточный минимум в 2021г на 3,2% - Джаббаров
Без дотаций из госбюджета в 2021г обойдутся 42 города и района Азербайджана
ИВ Хачмазского района направит более 1,5 млн манатов на благоустройство Центрального парка отдыха и Аллеи шехидов
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
Темп распространения коронавируса в Южной Корее растет, несмотря на ограничения
Два человека погибли при атаках боевиков в Кабуле
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
AccessBank продолжает оказывать поддержку предпринимателям
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению услуги «Kaspersky Manage, Detection & Response»
Overdraft от AccessBank - оперативное решение для бесперебойной работы бизнеса
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности