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Дальнее зарубежье 23.12.2020 21:24

Британские СМИ получили данные об успехе переговоров по Brexit, другие источники это опровергают

ЕС и Великобритания, по некоторым данным, успешно завершили в среду переговоры по взаимоотношениям после Brexit, передает Sky News.

"Сделка готова", - написал в твиттере корреспондент этого телеканала Джо Пайк со ссылкой на источник на Даунинг-стрит.

Однако в более позднем "твите" он же подчеркнул, что "другие высокопоставленные источники в правительстве значительно более осторожны и сообщают о продолжении переговоров".

Брюссель и Лондон стремятся до конца года согласовать соглашение, регулирующее их дальнейшие взаимоотношения. В конце 2020 года истекает так называемый переходный период, и, таким образом, Великобритания с 1 января 2021 года завершит процесс выхода из ЕС.

Без такого соглашения торговые отношения сторон будут строиться в соответствии с правилами ВТО, будут введены пошлины на товары. Не исключены осложнения и в других сферах.

Брюссель и Лондон не могут, в частности, договориться о праве стран ЕС на рыболовство в водах Великобритании.

В случае отсутствия соглашения обе стороны введут таможенные пошлины с 1 января 2021 года

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Тэги: БРИТАНИЯ, BREXIT, СМИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]