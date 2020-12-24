Структура Мелиорации и водного хозяйства направит около 28 млн манатов на строительство оросительных и дренажных объектов в Сабирабадском и Сальянском районах

Объединенное управление строящихся мелиорационных и ирригационных сооружений при ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» заключило контракт на строительство оросительных и дренажных объектов на зимних пастбищах Сабирабадского и Сальянского районов.
Согласно данным сайта www.tender.gov.az, с ОАО «Akkord STIK» подписан контракт на проведение соответствующих работ.
Сумма контракта - 27 млн 887,824 тыс. манатов.
Б.Рустамбеков
Президент Алиев подарил счастье азербайджанцам всего мира – Фуад Ахундов
Обвинения в адрес Азербайджана в резолюциях ряда западных стран по Карабаху безосновательны – Алиев
Азербайджан всегда должен иметь сильную армию, так как нет гарантий, что армянский фашизм вновь не поднимет голову - Алиев
Глава РФПИ ожидает в январе регистрацию вакцины "Спутник V" в ОАЭ и Индии
Австрийские лыжные курорты открываются накануне третьего локдауна
Число заражений COVID-19 в Азербайджане превысило 210 тыс. человек
Кабмин утвердил генплан развития города Гейчай до 2035 года
Без дотаций из госбюджета в 2021г обойдутся 42 города и района Азербайджана
ИВ Хачмазского района направит более 1,5 млн манатов на благоустройство Центрального парка отдыха и Аллеи шехидов
Санду пообещала стать президентом евроинтеграции Молдавии
Минск назвал законопроект Конгресса США антибелорусским, считает его угрозой международному миру
Путин настраивает правительство на переход от антикризисных действий к стратегической повестке дня
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Лица AccessBank: Лейла Миргашимли, руководитель филиала «Сабаил»:”Не «долгие 17 лет», а «разные 17 лет» в банке»
Состоялась церемония вручения международной премии “Caspian Business Award 2020”
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности