Структура Мелиорации и водного хозяйства направит около 28 млн манатов на строительство оросительных и дренажных объектов в Сабирабадском и Сальянском районах

Объединенное управление строящихся мелиорационных и ирригационных сооружений при ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» заключило контракт на строительство оросительных и дренажных объектов на зимних пастбищах Сабирабадского и Сальянского районов.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, с ОАО «Akkord STIK» подписан контракт на проведение соответствующих работ.

Сумма контракта - 27 млн 887,824 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков