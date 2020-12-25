ЛУКОЙЛ выполнит все обязательства, взятые перед Азербайджаном - Алекперов

Президент нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения.

«Уважаемый Ильхам Гейдарович. Примите самые теплые и сердечные поздравления по случаю Вашего Дня рождения. Ваша деятельность на высшем государственном посту всецело посвящена Азербайджану и его гражданам. Полная самоотдача, высокая требовательность к себе и подчиненным, предвидение перспектив развития страны – все это вызывает признание и уважение коллег в стране и за рубежом», - подчеркивается в тексте поздравления Алекперова, опубликованного на сайте президента Азербайджана.

Алекперов отметил личный вклад президента Алиева в развитие и расширение деловых контактов, укрепление дружественных взаимоотношений, развитие торгово-экономических связей между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

«Пользуясь случаем, хотел бы искренне поблагодарить Вас за личное участие и внимание к нашей деятельности в Азербайджане. Хотел бы заверить, что мы будем и впредь четко выполнять взятые перед Азербайджанской Республикой обязательства», - подчеркнул глава НК «ЛУКОЙЛ».

А.Гусейнова