ЛУКОЙЛ выполнит все обязательства, взятые перед Азербайджаном - Алекперов

Президент нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения.
«Уважаемый Ильхам Гейдарович. Примите самые теплые и сердечные поздравления по случаю Вашего Дня рождения. Ваша деятельность на высшем государственном посту всецело посвящена Азербайджану и его гражданам. Полная самоотдача, высокая требовательность к себе и подчиненным, предвидение перспектив развития страны – все это вызывает признание и уважение коллег в стране и за рубежом», - подчеркивается в тексте поздравления Алекперова, опубликованного на сайте президента Азербайджана.
Алекперов отметил личный вклад президента Алиева в развитие и расширение деловых контактов, укрепление дружественных взаимоотношений, развитие торгово-экономических связей между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.
«Пользуясь случаем, хотел бы искренне поблагодарить Вас за личное участие и внимание к нашей деятельности в Азербайджане. Хотел бы заверить, что мы будем и впредь четко выполнять взятые перед Азербайджанской Республикой обязательства», - подчеркнул глава НК «ЛУКОЙЛ».
А.Гусейнова
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