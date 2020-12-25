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ТЭК 25.12.2020 14:18

ЛУКОЙЛ выполнит все обязательства, взятые перед Азербайджаном - Алекперов

Президент нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения.

«Уважаемый Ильхам Гейдарович. Примите самые теплые и сердечные поздравления по случаю Вашего Дня рождения. Ваша деятельность на высшем государственном посту всецело посвящена Азербайджану и его гражданам. Полная самоотдача, высокая требовательность к себе и подчиненным, предвидение перспектив развития страны – все это вызывает признание и уважение коллег в стране и за рубежом», - подчеркивается в тексте поздравления Алекперова, опубликованного на сайте президента Азербайджана.

Алекперов отметил личный вклад президента Алиева в развитие и расширение деловых контактов, укрепление дружественных взаимоотношений, развитие торгово-экономических связей между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

«Пользуясь случаем, хотел бы искренне поблагодарить Вас за личное участие и внимание к нашей деятельности в Азербайджане. Хотел бы заверить, что мы будем и впредь четко выполнять взятые перед Азербайджанской Республикой обязательства», - подчеркнул глава НК «ЛУКОЙЛ».

А.Гусейнова

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Тэги: АЛИЕВ, ЛУКОЙЛ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]