Экономика Японии получит $1,8 трлн за счет трансформации с целью достижения нулевого уровня выбросов - доклад

Экономический эффект от амбициозной программы правительства Японии по сокращению объема выбросов CO2 может достигнуть $1,8 трлн к 2050 году.

Как сообщалось ранее, премьер-министр страны Ёсихидэ Суга поставил целью достижение нулевого уровня выбросов в Японии к 2050 году. Это потребует от различных отраслей экономики изменения бизнес-моделей и станет стимулом для масштабных инвестиций в модернизацию цепочек поставок с учетом новых целей, а также в разработку инновационных технологий, говорится в докладе правительства Японии, опубликованном в пятницу.

По оценкам правительства, экономический эффект этих мер достигнет 90 трлн иен к 2030 году и 190 трлн иен ($1,8 трлн) к 2050 году.

Японии, однако, предстоит пройти длинный путь прежде, чем страна сможет начать пожинать плоды мер "озеленения" экономики, пишет агентство Bloomberg. Выбросы углекислого газа в Японии устойчиво снижаются, однако потребуется гораздо более быстрое их сокращение для достижения цели нулевых выбросов за три десятилетия, отмечают эксперты.

Одним из ключевых пунктов стратегии по снижению выбросов является электрификация транспортного сектора и отопления. В результате спрос на электроэнергию в Японии вырастет на 50% к 2050 году, причем более половины электричества будет вырабатываться за счет возобновляемых источников энергии, говорится в докладе.

Страна нацелена на увеличение мощностей в сфере ветроэнергетики на 45 гигаватт к 2030 году, а также планирует запретить продажу автомобилей с бензиновыми двигателями к середине 2030-х гг.