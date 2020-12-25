Полиция и ФБР расследуют взрыв автомобиля в Нэшвилле, речь может идти об умышленном акте

Взрыв автомобиля в центре американского Нэшвилла (штат Теннеси), произошедший ранее в пятницу, похоже, не был результатом случайности, сообщили в городской полиции.

"Полицейский департамент Нэшвилла, ФБР и Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ расследуют взрыв транспортного средства, который произошел на 2-й авеню в 6:30 (15:30 мск - ИФ). По-видимому, это был предумышленный акт", - говорится в сообщении полиции в Twitter.

В полиции отмечают, что силы правопорядка перекрыли улицы в центре города.

По данным местных СМИ, ранения в результате инцидента получили три человека, их доставили в больницы. Взрыв произошел в туристическом районе Нэшвилла, где располагается много баров, ресторанов и магазинов.