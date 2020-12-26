ЕС создает Резерв корректировки Brexit

Европейская комиссия представила в пятницу предложение о "Резерве корректировки Brexit", который поможет странам и отраслям, которые понесут экономические и социальные потери после выхода Великобритании из Евросоюза.

"Мы разработали этот резерв для быстрого и несложного оказания помощи с упором на членов ЕС, которые больше всех страдают от Brexit. Конечно, структурная адаптация к новым отношениям с Великобританией потребует гораздо большей долгосрочной корректировки, чем когда-либо сможет обеспечить только этот резерв. Новый мощный бюджет ЕС поддержит эту работу", - заявил комиссар ЕС по бюджету и администрации Йоханнес Хан.

О создании резерва лидеры стран ЕС договорились в июле, чтобы после окончания переходного периода 31 декабря 2020 года поддержать страны, регионы и отрасли.

Его общий бюджет составит 5 млрд евро. Он будет поддерживать бизнес и занятость в пострадавших отраслях. Это поможет регионам и местным сообществам, в том числе тем, кто зависит от рыболовства в водах Великобритании. Он также может помочь администрациям наладить должный пограничной, таможенный, санитарный и фитосанитарный контроль, обеспечить необходимый уровень основных услуг пострадавшим гражданам и компаниям.

Резерв корректировки Brexit будет покрывать расходы в любой стране ЕС в течение 30 месяцев. Он разделен на два раунда.

Существенно большая часть из 5 млрд евро пойдет на предварительное финансирование в 2021 году. Оно рассчитано исходя из ожидаемого воздействия окончания переходного периода на экономику каждого члена ЕС. Учитывается степень экономической интеграции с Великобританией, включая торговлю товарами и услугами и негативные последствия для рыболовной отрасли ЕС.

Меньший транш предназначен для дополнительной поддержки в 2024 году на случай, если фактические расходы превысят первоначальные ассигнования. Чтобы претендовать на помощь из резерва, государства-члены должны доказать прямую связь своих требований с Brexit.

Предлагаемые правила должны одобрить Европарламент и Совет ЕС.

В сообщении Еврокомиссии отмечается, что даже с учетом нового Соглашения о торговле и сотрудничестве между ЕС и Соединенным Королевством с завершением переходного периода 1 января 2021 года произойдут большие изменения. Великобритания уйдет с Единого рынка ЕС и из Таможенного союза, из всех программ и международных соглашений ЕС. Прекратится свободное перемещение людей, товаров, услуг и капитала между ней и ЕС.

ЕС и Великобритания образуют два отдельных рынка, два разных нормативно-правовых пространства. Вновь появятся барьеры, которых не было в течение десятилетий. Они затронут государственные администрации, бизнес и граждан с обеих сторон.

Еврокомиссия, отмечается в сообщении, работает с государствами-членами ЕС и их администрациями, чтобы помочь подготовиться к такому ходу событий.