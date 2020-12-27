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Происшествия 27.12.2020 18:20

Жертвами нападения террористов в Пакистане стали семь военных - армия

Семь сотрудников армейской службы безопасности погибли в результате налета террористов на пост военизированного Пограничного корпуса в пакистанской юго-западной провинции Белуджистан, сообщила армейская пресс-служба в воскресенье.

Нападение произошло в субботу вечером, завязалась перестрелка, район был оцеплен с целью захвата нападавших.

"Идет крупномасштабная операция по поиску и разминированию. Такие трусливые действия враждебных элементов, поддерживаемых антигосударственными силами, не позволят саботировать с трудом завоеванный мир и процветание в Белуджистане. Силы безопасности полны решимости любой ценой помешать их гнусным замыслам", - говорится в распространенном заявлении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПАКИСТАН, ТЕРРОРИСТЫ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]