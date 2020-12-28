Узбекистан принял бюджет-2021 с дефицитом 2,5% ВВП

Власти Узбекистана утвердили бюджет республики на 2021 год с дефицитом 17,3 трлн сумов, или 2,5% ВВП.

Президент республики Шавкат Мирзиеев подписал закон "О государственном бюджете Республики Узбекистан на 2021 год", в котором определены прогнозы основных макроэкономических показателей на 2021 год, параметры консолидированного госбюджета, а также бюджетные ориентиры на 2022-2023 годы. Текст документа опубликован в официальных узбекских СМИ.

В 2021 году доходы бюджета составят 147,2 трлн сумов, или 21,3% ВВП. В 2022 году доходы прогнозируются на уровне 173,5 трлн сумов, в 2023 году - 200,7 трлн сумов. Расходы госбюджета на 2021 год предусмотрены в размере 149,9 трлн сумов. В 2022 году, как ожидается, они составят 163,7 трлн сумов, в 2023 году - 183,7 трлн сумов. Дефицит госбюджета в 2021 году запланирован в размере 17,3 трлн сумов (2,5% прогнозного ВВП на 2021 год - ИФ), в 2022 году - 8,7 трлн сумов, в 2023 году - 4,1 трлн сумов.

Планируется, что в 2021 году доходы государственных целевых фондов будут равны 26,2 трлн сумов, в 2022 году - 28,2 трлн сумов, в 2023 году - 30,5 трлн сумов. Расходы соответственно в 2021 году - 40,8 трлн сумов, в 2022 году - 46,7 трлн сумов, в 2023 году - 51,7 трлн сумов.

Определено, что из республиканского бюджета в государственные целевые фонды в 2021 году будет направлено 15,9 трлн сумов. В 2022 этот показатель прогнозируется в объеме 17,9 трлн сумов, в 2023 году - 21 трлн сумов.

Предельный размер государственного внешнего долга в бюджете на 2021 год заложен на уровне 60% ВВП. Объем ВВП в 2021 году составит 688,9 трлн сумов. Экономический рост в будущем году оценивается в 5,1%, а в последующие году темпы роста будут еще больше - в 2022 году - 5,8%, в 2023 году - 5,4%.

В Узбекистане рост ВВП по итогам 2019 года составил 5,5%. По итогам 2020 года Центробанк Узбекистана, несмотря на ситуацию с коронавирусом, предполагает рост ВВП страны на 1,5%. Похожие оценки дают международные финансовые организации: по прогнозам Всемирного банка, экономика республики по итогам 2020 года вырастет на 1,6%, Международного валютного фонда - на 1,8%, Европейского банка реконструкции и развития - на 1,5%.