Члены ГУАМ могут воспользоваться новыми возможностями в Карабахе - глава МИД Азербайджана

Страны-участницы Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) могут воспользоваться новыми возможностями, возникшими после освобождения Нагорного Карабаха от армянской оккупации, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
«Мы надеемся, что ситуация после окончания 44-дневной войны будет охарактеризована как этап постконфликтного восстановления и реконструкции, а также восстановления мирного сосуществования. Трехстороннее заявление открыло путь к прекращению почти тридцатилетнего вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном, возвращению беженцев в свои дома и реализации огромного экономического потенциала», - сказал Байрамов на СМИД стран-членов ГУАМ.
По его словам, планируется восстановить все экономические и транспортные связи в регионе.
«Это могло бы усилить роль нашего региона в торговле между Азией и Европой. Появляются новые возможности для развития и сотрудничества, и ГУАМ может извлечь выгоду из новых реалий. В этой связи Азербайджан готов работать со своими партнерами, в том числе с отдельными государствами-членами ГУАМ, для содействия миру и стабильности в регионе», - подчеркнул Байрамов.
Кроме того министр выразил надежду, что страны-участницы ГУАМ на предстоящем Саммите Восточного партнерства, который пройдет в марте 2021 года, поддержат инициативы, отмеченные в Хельсинкском Заключительном акте. «Солидарная позиция стран-участниц ГУАМ по этому вопросу очень важна для нас, и мы надеемся, что вышеуказанные моменты будут четко отражены в проекте Совместной декларации Саммита Восточного партнерства в марте 2021 года», - отметил глава МИД.
Также в ходе заседания Байрамов отметил, что Азербайджан, являясь участником и инициатором крупных региональных экономических проектов, продолжает развивать отношения со всеми странами-партнерами.
Министр добавил, что в энергетической сфере осуществлены серьезные шаги, отметил проект Южного газового коридора. «Мы плотно работаем с ЕС над расширением географии поставок газа. Этот проект (ЮГК – ИФ) не только повысит энергетическую безопасность, но и сыграет важную роль в переходе к энергетической системе с нулевым уровнем выбросов в Европе», - отметил Байрамов.
Х.Насирзаде
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