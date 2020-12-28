Число азербайджанских военных, погибших в войне за Карабах, увеличилось до 2823

Министерство обороны Азербайджана опубликовало обновленный список военнослужащих, погибших в ходе боевых действий в Карабахе, в нем имена 2823 военных.

Ранее Минобороны сообщало о 2802 погибших в ходе боевых действий.

«В настоящее время ведутся работы по поиску свыше 30 военнослужащих, числящихся без вести пропавшими, и идентификации более 50 лиц, личности которых не установлены», - подчеркивается в сообщении министерства обороны Азербайджана.

Н.Аббасова