Число азербайджанских военных, погибших в войне за Карабах, увеличилось до 2823

Министерство обороны Азербайджана опубликовало обновленный список военнослужащих, погибших в ходе боевых действий в Карабахе, в нем имена 2823 военных.
Ранее Минобороны сообщало о 2802 погибших в ходе боевых действий.
«В настоящее время ведутся работы по поиску свыше 30 военнослужащих, числящихся без вести пропавшими, и идентификации более 50 лиц, личности которых не установлены», - подчеркивается в сообщении министерства обороны Азербайджана.
Н.Аббасова
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