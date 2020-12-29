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Финансы 29.12.2020 12:00

Расходы Счетной палаты Азербайджана в 2021г утверждены на уровне 9,1 млн манатов, Милли Меджлиса – 42,3 млн манатов

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана во вторник на пленарном заседании утвердил смету расходов Счетной палаты на 2021 год, сообщает парламентский корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

Как отметил председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов, расходы палаты в 2021 году прогнозируются на уровне около 9,1 млн манатов, что на 3% превышает показатель 2020 года.

"Рост связан в основном с выплатами на обязательное медицинское страхование. Согласно смете, 92,2% расходов будут направлены на фонд оплаты труда", - отметил Гюльмамедов.

Парламент также утвердил смету расходов Милли Меджлиса на 2021 год. Предложенная смета расходов Милли Меджлиса на 2021 год прогнозируется на уровне 42 млн 270,4 тыс. манатов, 81,6% этих расходов составят фонд оплаты труда.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ПАРЛАМЕНТ, СЧЕТПАЛАТА, РАСХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]