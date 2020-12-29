Расходы Счетной палаты Азербайджана в 2021г утверждены на уровне 9,1 млн манатов, Милли Меджлиса – 42,3 млн манатов

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана во вторник на пленарном заседании утвердил смету расходов Счетной палаты на 2021 год, сообщает парламентский корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

Как отметил председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов, расходы палаты в 2021 году прогнозируются на уровне около 9,1 млн манатов, что на 3% превышает показатель 2020 года.

"Рост связан в основном с выплатами на обязательное медицинское страхование. Согласно смете, 92,2% расходов будут направлены на фонд оплаты труда", - отметил Гюльмамедов.

Парламент также утвердил смету расходов Милли Меджлиса на 2021 год. Предложенная смета расходов Милли Меджлиса на 2021 год прогнозируется на уровне 42 млн 270,4 тыс. манатов, 81,6% этих расходов составят фонд оплаты труда.

А. Мамедов