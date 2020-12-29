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Дальнее зарубежье 29.12.2020 21:03

Linde завершила строительство воздухоразделительного завода в Литве, начала запуск

Компания Linde Gas (подразделение международной промышленной группы The Linde Group) запускает завод в свободной экономической зоне Кедайняй в Литве, сообщила компания.

По данным компании, предприятие в тестовом режиме действует с начала декабря. Инвестиции в строительство завода составили около 20 млн евро.

"Новый завод поможет расширить и укрепить позиции лидера рынка промышленных газов в регионе, а также позволит создать новые проекты по применению газа", - сказал руководитель по развитию в Балтийском регионе Linde Gas Далюс Кливис, слова которого приведены в пресс-релизе.

Завод строила компания Linde Engineering вместе с литовскими коллегами.

Как сообщалось, воздухоразделительная установка будет производить кислород и азот для рынка Литвы, Эстонии и Латвии. Близость производственной площадки ко многим потребителям позволит сократить транспортировку, способствуя положительному экологическому эффекту.

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Тэги: ЛИТВА, LINDE, ПРОМГАЗЫ, ПРОЕКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]