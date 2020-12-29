Linde завершила строительство воздухоразделительного завода в Литве, начала запуск

Компания Linde Gas (подразделение международной промышленной группы The Linde Group) запускает завод в свободной экономической зоне Кедайняй в Литве, сообщила компания.
По данным компании, предприятие в тестовом режиме действует с начала декабря. Инвестиции в строительство завода составили около 20 млн евро.
"Новый завод поможет расширить и укрепить позиции лидера рынка промышленных газов в регионе, а также позволит создать новые проекты по применению газа", - сказал руководитель по развитию в Балтийском регионе Linde Gas Далюс Кливис, слова которого приведены в пресс-релизе.
Завод строила компания Linde Engineering вместе с литовскими коллегами.
Как сообщалось, воздухоразделительная установка будет производить кислород и азот для рынка Литвы, Эстонии и Латвии. Близость производственной площадки ко многим потребителям позволит сократить транспортировку, способствуя положительному экологическому эффекту.
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