В Азербайджане в марте 2021г ждут с визитом главу Минэнерго Саудовской Аравии

Глава Минэнерго Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в марте 2021 года совершит визит в Азербайджан, сообщил министр энергетики Пярвиз Шахбазов.
«Мы договорились, что фундамент новой ветряной электростанции, которую построит в Азербайджане саудовская компания ACWA Power, состоится в марте 2021 года. Мы рассчитываем, что в этой церемонии примет участие и сам принц Абдулазиз бен Сальман», - сказал Шахбазов в Баку во вторник в ходе подписания контрактов на строительство электростанции.
Всего в связи со строительством ветряной электростанции мощностью 240 МВт между азербайджанской стороной и компанией ACWA Power подписаны три документа. При этом с Минэнерго Азербайджана подписано «Инвестиционное соглашение», с ОАО «Азерэнержи» - «Соглашение о купле-продаже энергии» и «Соглашение о подключении к распределительной сети»
Как сообщалось, министерство энергетики Азербайджана подписало 9 января 2020 года в Баку исполнительные контракты с ACWA Power (Саудовская Аравия) и Masdar (ОАЭ).
По условиям контрактов, ACWA Power в рамках пилотного проекта состроит в Азербайджане ветряную электростанцию мощностью 240 МВт, Masdar - солнечную электростанцию мощностью 200 МВт. За счет деятельности этих двух станций годовой объем производства электроэнергии прогнозируется на уровне 1,4 млрд кВт/час.
Реализация обоих проектов будет осуществляться по принципу build -own - operate (строительство - владение - эксплуатация).
Солнечная станция, которую построит Masdar, будет расположена в 75 км к юго-западу от Баку и введена в коммерческую эксплуатацию к 2022 году.
Ранее заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов сообщал, что реализация проектов компаниями ACWA Power и Masdar займет около двух лет.
При этом, каждая из этих станций поэтапно будет вводиться в эксплуатацию и интегрироваться в общую энергосистему. Суммарный объем инвестиций в реализацию этих проектов оценивается около $400 млн.
Реализация этих двух проектов позволит Азербайджану сэкономить ежегодно 300 млн кубометров газа, что составляет 10% от общего объёма голубого топлива, потребляемого населением страны ежегодно.
По данным Минэнерго, удельный вес установленной мощности по производству электроэнергии за счет ВИЭ в Азербайджане составляет 17% или 1,276 тыс. МВт, а фактический объем производства электроэнергии с учетом крупных ГЭС составил всего 7,9% по итогам 2019 года.
Н.Аббасова
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