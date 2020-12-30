Минобороны РФ анонсирует принятие на вооружение новой системы ПВО С-500

Систему противовоздушной обороны (ПВО) С-500 "Прометей" примут на вооружение в 2021 году, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.
"В следующем году планируется завершить испытания и принять на вооружение зенитную ракетную систему С-500 и радиолокационную станцию метрового диапазона "Воронеж", - сказал он в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".
В августе этого года на форуме "Армия-2020" курирующий оборонно-промышленный комплекс вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что в России идут государственные испытания системы С-500, пока тестируется упрощенная комплектация.
9 мая в интервью "Интерфаксу" Борисов сказал, что все элементы С-500 изготовлены и проходят испытания.
3 июля главком ВКС Сергей Суровикин заявил, что С-500 сможет уничтожать спутники и гиперзвуковое оружие всех модификаций в ближнем космосе.
С-500 разрабатывается АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" как новое поколение зенитных ракетных систем, в котором предполагается применить принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей.
Путин рассчитывает на сотрудничество с Азербайджаном в укреплении безопасности в регионе
Парламент Азербайджана поддержал открытие посольства в Афганистане
Гасанов поручил повысить бдительность военнослужащих, заступающих на боевые дежурства
Китай пересмотрел данные о росте ВВП в 2019 году до 6% с 6,1%
Курс биткойна превысил отметку в $28000, завершает декабрь подъемом почти на 50%
Азербайджан на 2 года освободил от налогов импорт оборудования для модернизации Бакинского НПЗ
В Турцию привезли первую партию китайской вакцины Sinovac от COVID-19
Ввоз вакцины от COVID-19 в Азербайджан будет освобожден от налогов на 2 года
Число заражений COVID-19 в мире приближается к 82 млн, число жертв превысило 1,78 млн - университет Хопкинса
ИВ Гянджи направит 600 тыс. манатов на устранение ущерба жилью, пострадавшему от армянских ракетных атак
Кабмин утвердил генплан развития города Гейчай до 2035 года
Без дотаций из госбюджета в 2021г обойдутся 42 города и района Азербайджана
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
В 2020 году AccessBank помог начать свой бизнес предпринимателям в 15 регионах страны
Банк Республика поддержал около 100 граждан в рамках программы самозанятости!
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз