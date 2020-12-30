ЦБ Азербайджана вновь продлил срок действия инструментов поддержки предпринимателей, пострадавших от коронавируса

Центральный банк Азербайджана продлил до 1 апреля 2021 года срок действия инструментов поддержки предпринимателей, пострадавших от коронавируса, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ЦБА.
Ранее данные инструменты планировалось применять до 1 января 2021 года.
ЦБА отмечает, что пакет инструментов включает в себя регулятивную поддержку населения, экономику и банковского сектора, сокращение расходов на платежные услуги для ряда экономических субъектов, а также меры по обеспечению беспрерывности страховых услуг и снижению негативного влияния коронавируса на участников рынка капитала
«В рамках данных мер будет продолжена реструктуризация ипотечных кредитов физических лиц, не занимающихся предпринимательской деятельностью, которые были выданы до 1 марта 2020 года за счет средств Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда. При этом качество кредита не будет понижаться, информация о просрочке, связанной с пандемией, до 1 апреля 2021 года будет передаваться в кредитное бюро с особой пометкой, без ухудшения кредитной истории», - отметили в банке.
Регулятивная поддержка также включает в себя защиту интересов предпринимателей, напрямую пострадавших от коронавируса. В частности, не будет ухудшаться при реструктуризации до 1 апреля 2021 года качество кредитов предпринимателей, чьи кредитные проценты будут субсидироваться правительством. ЦБ также продолжит реструктуризацию бизнес кредитов, привлеченных по линии государственных фондов, без ухудшения их качества, а просрочка не будет влиять на кредитную историю до 1 апреля 2021 года.
Кроме того, банкам рекомендовано не начислять дополнительные проценты и пеню по пророченным кредитам, в случае если просрочка связана с пандемией.
Как сообщалось ранее, данные льготы действовали до 1 сентября 2020 года, потом срок их действия был продлен до 1 января 2021 года.
А. Мамедов
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