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ТЭК 01.01.2021 14:45

Выработка российских АЭС выросла в 2020 г. на 3,3%, до 215,7 млрд кВт.ч

Выработка российских АЭС в 2020 году составила 215,7 млрд кВт.ч, сообщает АО "Концерн Росэнергоатом", управляющее всеми АЭС в РФ.

"Мы завершили 2020 год абсолютным рекордом за всю историю существования российской атомной энергетики, достигнутым лишь во времена Советского Союза в 1988 году, когда все атомные станции выработали 215,669 млрд кВт.ч - с учетом АЭС Украины, Литвы и Армении", - отметил глава концерна Андрей Петров, которого цитирует пресс-служба.

Как сообщалось, выработка АЭС в России в 2019 году составила 208,8 млрд кВт.ч, таким образом рост в 2020 году составил 3,3%.

В состав АО "Концерн Росэнергоатом" входят 11 действующих атомных станций, включая плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС), а также научно-технический центр по аварийно-техническим работам на АЭС, проектно-конструкторский и технологический филиалы. Доля выработки электроэнергии атомными станциями в России составляет порядка 19%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АЭС, ВЫРАБОТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]