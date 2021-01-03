Оперативная группа израильских военных по коронавирусу COVID-19 предупредила, что "британский", более заразный штамм COVID-19 продолжает распространяться в Израиле, что грозит дальнейшим ростом заболеваемости, сообщает в воскресенье издание "Таймс оф Израэл".

По данным группы, за выходные в Израиле зафиксированы новые случаи этой разновидности коронавируса. Однако, отмечает газета, не уточняется, сколько новых случаев выявлено.

При этом члены группы указали, что мутация COVID-19 передается быстрее среди детей, в связи с чем необходимо рассмотреть новые ограничительные меры, в том числе в сфере образования.

"Таймс оф Израэл" напоминает, что власти некоторых городов уже приняли решение закрыть школы. Между тем, указывают в свою очередь западные СМИ, израильские медицинские органы подтвердили 18 случаев "британского" штамма в стране.

Тем временем генеральный директор министерства здравоохранения Хези Леви заявил порталу "Едиот ахронот", что вирус "распространяется бесконтрольно", в связи с чем может потребоваться жесткий карантин.

"Загруженность больниц удвоилась. Заболеваемость не ограничивается определенными районами или секторами - ее рост отмечен по всей стране", - сказал он.

"Таймс оф Израэл" напоминает, что накануне офис премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху объявил о консультациях по поводу возможного ужесточения карантина. В офисе подчеркнули, что речь идет о "жестком и коротком локдауне, который позволит быстро возобновить работу экономики".

Газета указывает, что в настоящий момент в Израиле действуют следующие ограничения: запрет израильтянам на посещение чужого дома, разрешение перемещаться лишь в пределах одного километра, если речь не идет о такой необходимости как вакцинация, ограничения на торговлю, кроме самых необходимых вещей; требования обеспечить загруженность транспорта и рабочих мест на 50%. Однако, уточняет газета, активно циркулирует информация о слабом контроле за соблюдением этих мир.

Тем временем, глава Минздрава Израиля Йоэль Эдельштейн сообщил, что первую дозу вакцины получили 1 млн 90 тыс. человек - примерно 11% населения, что делает Израиль лидером в мире по охвату населения по иммунизации от COVID-19. Приоритет отдается сотрудникам сферы здравоохранения, лицам старше 60 лет и людям из группы риска. Власти также заверили, что, хотя темпы вакцинации позднее замедлятся, задержек при получении второй дозы для тех, кого вакцинировали первой дозой, не будет.

Ранее отмечалось, что к концу января израильские власти намерены завершить вакцинацию 2 млн человек.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Израиле за время пандемии выявили свыше 435,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 3,4 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.

Власти Великобритании в декабре признали, что в стране циркулирует новый штамм COVID-19. Он считается не более смертоносным, чем "классические" варианты COVID-19, однако намного быстрее распространяется. В результате более 50 стран ввели ограничения на транспортное сообщение с Великобританией.