В Украине продолжает снижаться суточный прирост новых случаев COVID-19

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 4 158 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших - 4 693 человек, умерли 73 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"4 158 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 4 января 2021 года. В частности, заболели 170 детей и 163 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 1526 человек, летальных случаев - 73, выздоровели - 4693 человека", - написал Степанов на своей странице в Фейсбук в понедельник утром.
Днем ранее, 3 января на Украине было 4 576 новых случаев инфицирования, 2 января было зафиксировано 5 038 новых случая, 1 января, зафиксировано 9 432 новых случаев заболевания, 31 декабря сообщалось о 9 699 новых случаев, 30 декабря было зафиксировано 7 986 новых заболевших.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 1 млн 78 тыс. 251 человек, 18 927 человека умерли от COVID-19, выздоровели - 733 558 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (528), г. Киев (504), Львовской (352), Николаевской (314) и Киевской (301) областях.
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