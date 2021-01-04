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СНГ 04.01.2021 12:50

В Украине продолжает снижаться суточный прирост новых случаев COVID-19

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 4 158 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших - 4 693 человек, умерли 73 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"4 158 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 4 января 2021 года. В частности, заболели 170 детей и 163 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 1526 человек, летальных случаев - 73, выздоровели - 4693 человека", - написал Степанов на своей странице в Фейсбук в понедельник утром.

Днем ранее, 3 января на Украине было 4 576 новых случаев инфицирования, 2 января было зафиксировано 5 038 новых случая, 1 января, зафиксировано 9 432 новых случаев заболевания, 31 декабря сообщалось о 9 699 новых случаев, 30 декабря было зафиксировано 7 986 новых заболевших.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 1 млн 78 тыс. 251 человек, 18 927 человека умерли от COVID-19, выздоровели - 733 558 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (528), г. Киев (504), Львовской (352), Николаевской (314) и Киевской (301) областях.

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Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]