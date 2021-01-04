Британский букмекер Entain получил от MGM предложение о покупке за $11 млрд и отклонил его

Британская букмекерская компания Entain Plc (ранее GVC Holdings) получила предложение о покупке за 8,09 млрд фунтов стерлингов ($11,06 млрд) от американского оператора казино MGM Resorts International.
Как сообщила в понедельник Entain, MGM предложила ей сделку в виде обмена акциями из расчета 0,6 акции MGM за 1 бумагу Entain. Таким образом, Entain была оценена в 13,83 фунта за акцию, основываясь на цене бумаг MGM в $31,51 на закрытие рынка 31 декабря.
MGM заявила также, что готова частично оплатить покупку Entain денежными средствами.
Предложение MGM недооценивает как саму компанию, так и перспективы ее бизнеса, считают в Entain. Британская компания также потребовала от MGM дополнительную информацию о том, какие стратегические преимущества может создать их объединение.
Слияние Entain и MGM привело бы к созданию одного из крупнейших в мире операторов игорного бизнеса с крупными онлайн-операциями и присутствием на традиционном рынке, пишет The Wall Street Journal.
Entail, владеющая сетью Ladbrokers, входит в число крупнейших букмекерских компаний Великобритании. Акции компании подорожали на 25% за последний год.
Их стоимость взлетела на 27%, до 14,29 фунта стерлингов, на торгах в понедельник.
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