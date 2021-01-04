Министры ОПЕК+ снова встретятся вечером 5 декабря, консенсуса не достигнуто

Встреча министров стран ОПЕК+ перенесена на вторник, на 15:30 по венскому времени (18:30), сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.

По словам одного из источников, после перерыва в ходе встречи такое предложение высказал министр энергетики Азербайджана, но оно звучало и от министра Саудовской Аравии.