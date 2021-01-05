В США из-за COVID-19 в 2020 году зафиксировано снижение потока авиапассажиров на 60%

В 2020 году по сравнению с 2019 годом на 500 млн человек или 61% меньше пассажиров прошли предполетный контроль в американских аэропортах, свидетельствуют данные администрации транспортной безопасности (Transportation Security Administration, TSA) США.
В сообщении TSA говорится, что в связи с резким сокращением пассажиропотока, вызванного пандемией COVID-19, в 2020 году она проверила 324 млн пассажиров контрольно-пропускных пунктах всех аэропортов, в то время как в 2019 году проверку прошли 824 млн.
Airlines for America - американская торговая ассоциация, которая представляет основные североамериканские авиакомпании - сообщила, что в середине декабря пассажиропоток американских авиакомпаний снизился на 57% по сравнению с уровнем 2019 года, при этом на внутренних рейсах - на 56%, на международных - на 66%.
Крупные авиакомпании США за первые девять месяцев 2020 года потеряли более $36 млрд, затем Конгресс одобрил помощь авиаперевозчикам в размере $15 млрд в рамках стимулирования экономики в условиях пандемии коронавируса, чтобы сохранить заработную плату тысячам работников авиакомпаний.
Россия направила в Азербайджан запрос о правовой помощи в расследовании дела о сбитом российском вертолете
Пиротехники МЧС РФ планируют разминировать в Азербайджане 100 га территорий - МЧС Азербайджана
Группа пиротехников МЧС РФ вылетела для разминирования в Нагорном Карабахе
Добыча нефти с АЧГ в 2021г составит около 172 млн баррелей
Газ в Европе в первый день торгов взял отметку $254/тыс. куб м на фоне сокращения транзита чрез Украину
ASF объявил о начале льготного страхования виноградных плантаций в Азербайджане на 2021 год
Число заражений COVID-19 в мире превысило 85,6 млн, число жертв - 1,85 млн университет Хопкинса
В Азербайджане зафиксировано 334 случая COVID-19
Бишкек стал городом с самым загрязненным воздухом в мире в рейтинге World Air Quality
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
ИВ Гянджи направит 600 тыс. манатов на устранение ущерба жилью, пострадавшему от армянских ракетных атак
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
В 2020 году AccessBank помог начать свой бизнес предпринимателям в 15 регионах страны
Банк Республика поддержал около 100 граждан в рамках программы самозанятости!
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз