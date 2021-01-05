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Дальнее зарубежье 05.01.2021 10:20

В США из-за COVID-19 в 2020 году зафиксировано снижение потока авиапассажиров на 60%

В 2020 году по сравнению с 2019 годом на 500 млн человек или 61% меньше пассажиров прошли предполетный контроль в американских аэропортах, свидетельствуют данные администрации транспортной безопасности (Transportation Security Administration, TSA) США.

В сообщении TSA говорится, что в связи с резким сокращением пассажиропотока, вызванного пандемией COVID-19, в 2020 году она проверила 324 млн пассажиров контрольно-пропускных пунктах всех аэропортов, в то время как в 2019 году проверку прошли 824 млн.

Airlines for America - американская торговая ассоциация, которая представляет основные североамериканские авиакомпании - сообщила, что в середине декабря пассажиропоток американских авиакомпаний снизился на 57% по сравнению с уровнем 2019 года, при этом на внутренних рейсах - на 56%, на международных - на 66%.

Крупные авиакомпании США за первые девять месяцев 2020 года потеряли более $36 млрд, затем Конгресс одобрил помощь авиаперевозчикам в размере $15 млрд в рамках стимулирования экономики в условиях пандемии коронавируса, чтобы сохранить заработную плату тысячам работников авиакомпаний.

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Тэги: США, ПАНДЕМИЯ, АВИАПЕРЕВОЗКИ, СОКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]