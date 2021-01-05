Семь участков дорог, которые производят энергию, было открыто в Таллине в конце 2020 года в ходе программы "Развитие и внедрение производящего солнечную энергию дорожного полотна".

"Наряду с производством солнечной энергии, все эти зоны выполняют и вспомогательные функции регулирования дорожного движения, повышая безопасность на пешеходных переходах. Эти устройства имеют свойство растапливать снег и лед, что позволяет бороться с гололедицей. "Умные" покрытия - один из важнейших компонентов дорог смарт-города будущего", - сказал вице-мэр Калле Кландорф.

В пресс-службе мэрии "Интерфаксу" уточнили, что "умное" дорожное покрытие установлено на некоторых нерегулируемых пешеходных и пешеходно-велосипедных дорожках, зонах ожидания общественного транспорта, велопарковках и других местах - всего на территории свыше 250 квадратных метров.

Пешеходно-велосипедная дорожка и парковка для самокатов являются пилотными проектами, которые предваряют разработку автономных технологических решений в регионах, где отсутствует электросеть, а прокладка кабеля может стать чрезмерно затратной.

Согласно подсчетам, новые решения за год смогут произвести больше электроэнергии, нежели потратить.

Подробный обзор будет дан по истечении двухлетнего тестового периода, пояснили в мэрии.