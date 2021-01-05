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Транспорт и связь 05.01.2021 14:46

В Таллине начали строить "умные" дороги на солнечной энергии

Семь участков дорог, которые производят энергию, было открыто в Таллине в конце 2020 года в ходе программы "Развитие и внедрение производящего солнечную энергию дорожного полотна".

"Наряду с производством солнечной энергии, все эти зоны выполняют и вспомогательные функции регулирования дорожного движения, повышая безопасность на пешеходных переходах. Эти устройства имеют свойство растапливать снег и лед, что позволяет бороться с гололедицей. "Умные" покрытия - один из важнейших компонентов дорог смарт-города будущего", - сказал вице-мэр Калле Кландорф.

В пресс-службе мэрии "Интерфаксу" уточнили, что "умное" дорожное покрытие установлено на некоторых нерегулируемых пешеходных и пешеходно-велосипедных дорожках, зонах ожидания общественного транспорта, велопарковках и других местах - всего на территории свыше 250 квадратных метров.

Пешеходно-велосипедная дорожка и парковка для самокатов являются пилотными проектами, которые предваряют разработку автономных технологических решений в регионах, где отсутствует электросеть, а прокладка кабеля может стать чрезмерно затратной.

Согласно подсчетам, новые решения за год смогут произвести больше электроэнергии, нежели потратить.

Подробный обзор будет дан по истечении двухлетнего тестового периода, пояснили в мэрии.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЭСТОНИЯ, ДОРОГИ, СОЛНЦЕ, ТЕХНОЛОГИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]