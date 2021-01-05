Британские власти надеются, что смогут в начале марта приступить к ослаблению "локдауна", объявленного в понедельник в Англии из-за коронавируса, заявил глава секретариата кабинета министров Великобритании Майкл Гоув.
"Мы надеемся, что, когда наступит март, мы будем в состоянии отменить ограничения. Речь не обязательно будет идти о тотальной отмене ограничений", - заявил он в эфире Sky News. Ранее сообщалось, что "локдаун" будет в силе минимум до 15 февраля.
Гоув пояснил, что цель властей - быстро проводить вакцинацию населения от COVID-19, так как именно это позволит ослабить ограничительные меры.
В понедельник вечером премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о решении ввести режим самоизоляции на всей территории Англии.
Такие меры призваны помочь в борьбе против "британского" штамма коронавируса COVID-19, который отличается повышенной скоростью распространения.
Ожидается, что в среду британский парламент утвердит предложенные правительством меры. При этом власти призвали жителей соблюдать ограничения уже с вечера понедельника - не дожидаясь "зелёного света" от парламента.
В соответствии с решением премьера, все магазины, торгующие не жизненно важными товарами, будут закрыты. Рестораны смогут работать только на вынос. Школы и университеты будут работать в удалённом режиме.
Жителей Англии просят побольше оставаться дома, а людям из группы повышенного риска выходить только для занятий спортом и необходимости посещения медучреждений.
Англичанам разрешаются поездки на работу, если это совершенно необходимо. Также разрешены походы в продуктовые магазины и аптеки.
Жителям можно раз в день выходить на улицу для занятий спортом. Также можно перемещаться в Англии для оказания помощи нуждающимся в уходе людям. Наконец, из дома разрешается выходить в случае проблем со здоровьем или экстренных происшествий.
Меры де-факто вступили в силу с вечера понедельника. Они касаются только Англии, так как в других частях Великобритании вопрос борьбы против коронавируса регулируется местными властями.
Ранее власти Шотландии объявили, что продлевают до конца января все введённые ранее ограничения для борьбы против коронавирусной инфекции.
Британские СМИ отмечают, что Джонсон принял решение о "локдауне", так как ему доложили, что по всей территории Англии коронавирус быстро распространяется.
В понедельник сообщалось, что за сутки в Великобритании коронавирус выявили у почти 59 тыс. человек, а 407 пациентов скончались от последствий заражения.
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