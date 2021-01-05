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Регион 05.01.2021 22:08

Запуск новейшего турецкого спутника связи с помощью ракеты SpaceX планируется 8 января

Запуск на орбиту новейшего турецкого телекоммуникационного спутника Turksat-5A с помощью ракеты-носитель Falcon 9 компании SpaceX, который неоднократно переносился с осени прошлого года, планируется осуществить 8 января, сообщила во вторник компания-оператор космического аппарата Turksat AS.

Запуск ракеты намечен на 05:26 по бакинскому времени с 40-го стартового комплекса базы ВВС США на мысе Канаверал во Флориде.

Космический аппарат массой 3,5 тонны предназначен для предоставления услуг цифрового телевидения и широкополосного интернета. Он будет выведен на геостационарную орбиту.

Turksat-5A станет четвёртым турецким спутником на орбите. Он создан корпорацией Airbus Defence and Space.

Геостационарный спутник охватит вещанием Турцию, страны Европы, север Африки и страны Ближнего Востока.

В 2021 году SpaceX также планирует вывести на орбиту спутник Turksat-5B. Как и Turksat-5A, он относится к спутникам связи пятого поколения. Оба аппарата оснащены 42-мя транспондерами Ku- и Ka-диапазонов, которые могут передавать сигналы на Землю, обеспечивая скорость широкополосного доступа до 50 Гбит/с.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СПУТНИК, ЗАПУСК, SPACEX

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]