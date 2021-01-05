Запуск новейшего турецкого спутника связи с помощью ракеты SpaceX планируется 8 января

Запуск на орбиту новейшего турецкого телекоммуникационного спутника Turksat-5A с помощью ракеты-носитель Falcon 9 компании SpaceX, который неоднократно переносился с осени прошлого года, планируется осуществить 8 января, сообщила во вторник компания-оператор космического аппарата Turksat AS.
Запуск ракеты намечен на 05:26 по бакинскому времени с 40-го стартового комплекса базы ВВС США на мысе Канаверал во Флориде.
Космический аппарат массой 3,5 тонны предназначен для предоставления услуг цифрового телевидения и широкополосного интернета. Он будет выведен на геостационарную орбиту.
Turksat-5A станет четвёртым турецким спутником на орбите. Он создан корпорацией Airbus Defence and Space.
Геостационарный спутник охватит вещанием Турцию, страны Европы, север Африки и страны Ближнего Востока.
В 2021 году SpaceX также планирует вывести на орбиту спутник Turksat-5B. Как и Turksat-5A, он относится к спутникам связи пятого поколения. Оба аппарата оснащены 42-мя транспондерами Ku- и Ka-диапазонов, которые могут передавать сигналы на Землю, обеспечивая скорость широкополосного доступа до 50 Гбит/с.
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