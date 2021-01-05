Канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила во вторник о продлении общенационального режима самоизоляции до 31 января 2021 года.

Кроме того, по сообщению европейских СМИ, она приняла решение ужесточить некоторые ограничительные меры.

"Мы должны жестко и как можно больше ограничивать контакты между людьми", - сказала она журналистам после встречи с руководителями федеральных земель.

Изначально планировалось, что "локдаун", решение о котором власти приняли в конце 2020 года, продлится до 10 января.

В ФРГ за время пандемии COVID-19 выявили почти 1,8 млн случаев заражения коронавирусом, 35,6 тыс. пациентов скончались.