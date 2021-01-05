Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0854 RUR   0.0229 GBR   2.3089 TRY   0.2291

Цена на нефть

04.01 $/bbl   WTI 47.62 -0.90 Brent 51.09 -0.71

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 05.01.2021 22:18

Меркель продлила "локдаун" в ФРГ до конца января

Канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила во вторник о продлении общенационального режима самоизоляции до 31 января 2021 года.

Кроме того, по сообщению европейских СМИ, она приняла решение ужесточить некоторые ограничительные меры.

"Мы должны жестко и как можно больше ограничивать контакты между людьми", - сказала она журналистам после встречи с руководителями федеральных земель.

Изначально планировалось, что "локдаун", решение о котором власти приняли в конце 2020 года, продлится до 10 января.

В ФРГ за время пандемии COVID-19 выявили почти 1,8 млн случаев заражения коронавирусом, 35,6 тыс. пациентов скончались.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРГ, ЛОКДАУН, ПРОДЛЕНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]