Канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила во вторник о продлении общенационального режима самоизоляции до 31 января 2021 года.
Кроме того, по сообщению европейских СМИ, она приняла решение ужесточить некоторые ограничительные меры.
"Мы должны жестко и как можно больше ограничивать контакты между людьми", - сказала она журналистам после встречи с руководителями федеральных земель.
Изначально планировалось, что "локдаун", решение о котором власти приняли в конце 2020 года, продлится до 10 января.
В ФРГ за время пандемии COVID-19 выявили почти 1,8 млн случаев заражения коронавирусом, 35,6 тыс. пациентов скончались.
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