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Дальнее зарубежье 06.01.2021 11:53

Власти США расследуют угрозу атаковать здание Капитолия

Федеральные чиновники расследуют угрозу атаковать здание Капитолия в отместку за убийство иранского генерала Касема Сулеймани, направленную авиадиспетчерам в среду, сообщает телеканал CBS News.

"Мы влетим самолетом в Капитолий в среду. Сулеймани будет отомщен", - цитирует телеканал аудиозапись, отправленную авиадиспетчерам в Нью-Йорке.

Отмечается, что официальные лица не считают эту угрозу вероятной, но расследуют внедрение в авиационные частоты.

Министерство обороны и разведывательные службы были проинформированы об этом инциденте. Источники сообщили телеканалу, что независимо от того, является ли угроза вероятной, тревогу вызывает сам факт вмешательства в связь между диспетчерами и пилотами.

Источники сообщили CBS News, что во вторник авиадиспетчерам было отправлено сообщение с напоминанием о том, что о любой угрозе или отклонении самолета от траектории полета следует немедленно сообщать.

ФБР не стало комментировать инцидент, но отметило, что серьезно относится "ко всем угрозам в отношении общественной безопасности."

В свою очередь, The Hill уточняет, что угроза была получена 3 января. Именно в этот день год назад США ликвидировали Сулеймани.

"Федеральное авиационное управление тесно сотрудничает с федеральными правоохранительными органами и партнерами по национальной безопасности в отношении любых сообщений об угрозах безопасности, которые могут повлиять на безопасность полетов", - заявил представитель FAA изданию.

3 января 2020 года стало известно о гибели в Багдаде иранского военачальника Касема Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса в результате спецоперации США, которая была проведена американскими военными по указанию президента Дональда Трампа.

В ответ на эту операцию в ночь на 8 января иранский Корпус Стражей Исламской революции нанес удар баллистическими ракетами по авиабазе Айн-аль-Асад и военному объекту в районе Эрбиля в Ираке, где размещены американские войска.

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Тэги: США, КАПИТОЛИЙ, УГРОЗА, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]