В Украине за сутки зафиксировано около 7 тыс. случаев инфицирования COVID-19, выздоровело порядка 14,5 тыс. человек - Минздрав

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 6 911 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровевших - 14 490 человек, умерло 228 пациентов, сообщил глава украинского Минздрава Максим Степанов.
"6 911 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 6 января 2021 года. В частности, заболели 203 ребенка и 406 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 2 978 человек; летальных случаев - 228; выздоровело - 14 490 человек", - написал Степанов на своей странице в фейсбуке в среду утром.
Днем ранее, 5 января сообщалось о 5 334 случаях инфицирования COVID-19, 4 января министр проинформировал о 4 158 новых случаях, 3 января сообщалось о 4 576 случаях, 2 января было 5 038 новых случаев инфицирования, 1 января - 9 432 новых случая.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 1 090 496 человек, 19 357 человек - умерли от COVID-19, выздоровели - 761 898 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (931), Одесской (668), Запорожской (622), Киевской (596) и Харьковской (557) областях.
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