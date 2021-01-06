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СНГ 06.01.2021 13:28

В Украине за сутки зафиксировано около 7 тыс. случаев инфицирования COVID-19, выздоровело порядка 14,5 тыс. человек - Минздрав

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 6 911 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровевших - 14 490 человек, умерло 228 пациентов, сообщил глава украинского Минздрава Максим Степанов.

"6 911 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 6 января 2021 года. В частности, заболели 203 ребенка и 406 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 2 978 человек; летальных случаев - 228; выздоровело - 14 490 человек", - написал Степанов на своей странице в фейсбуке в среду утром.

Днем ранее, 5 января сообщалось о 5 334 случаях инфицирования COVID-19, 4 января министр проинформировал о 4 158 новых случаях, 3 января сообщалось о 4 576 случаях, 2 января было 5 038 новых случаев инфицирования, 1 января - 9 432 новых случая.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 1 090 496 человек, 19 357 человек - умерли от COVID-19, выздоровели - 761 898 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (931), Одесской (668), Запорожской (622), Киевской (596) и Харьковской (557) областях.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]