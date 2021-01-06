Правительство Азербайджана увеличит субсидии фермерам в связи с повышением цен на дизтопливо

Правительство Азербайджана в связи с повышением цен на дизельное топливо увеличит субсидии фермерам.
"Учитывая, что повышение цен на дизельное топливо окажет воздействие на сельскохозяйственную сферу, правительство Азербайджана увеличит субсидии фермерам", - сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в Государственной службе по антимонопольной политике и контролю на потребительском рынке при министерстве экономики Азербайджана.
В Службе также сообщили, что для предотвращения искусственного и безосновательного повышения цен, интенсивность проводимых мониторингов увеличена.
Как сообщалось ранее, решением Тарифного совета (ТС) Азербайджана с 5 января 2021 года розничная цена автомобильного бензина марки AI- 92 повысилась с 0,9 манат до 1 маната за 1 литр, отмечается в сообщении совета. Кроме того, розничная цена за 1 литр дизельного топлива повысилась с 0,6 манатов до 0,8 манатов.
Цена на бензин AI- 92 и дизтопливо регулируются государством.
Б.Рустамбеков
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