Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0907 RUR   0.0229 GBR   2.3149 TRY   0.2301

Цена на нефть

05.01 $/bbl   WTI 49.93 2.31 Brent 53.60 2.51

Погода в Баку

  ночь день

АПК 06.01.2021 14:02

Правительство Азербайджана увеличит субсидии фермерам в связи с повышением цен на дизтопливо

Правительство Азербайджана в связи с повышением цен на дизельное топливо увеличит субсидии фермерам.

"Учитывая, что повышение цен на дизельное топливо окажет воздействие на сельскохозяйственную сферу, правительство Азербайджана увеличит субсидии фермерам", - сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в Государственной службе по антимонопольной политике и контролю на потребительском рынке при министерстве экономики Азербайджана.

В Службе также сообщили, что для предотвращения искусственного и безосновательного повышения цен, интенсивность проводимых мониторингов увеличена.

Как сообщалось ранее, решением Тарифного совета (ТС) Азербайджана с 5 января 2021 года розничная цена автомобильного бензина марки AI- 92 повысилась с 0,9 манат до 1 маната за 1 литр, отмечается в сообщении совета. Кроме того, розничная цена за 1 литр дизельного топлива повысилась с 0,6 манатов до 0,8 манатов.

Цена на бензин AI- 92 и дизтопливо регулируются государством.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ДИЗТОПЛИВО, СУБСИДИИ, ФЕРМКЕРЫ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]