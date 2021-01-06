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Дальнее зарубежье 06.01.2021 17:47

Боррель приветствовал договоренность о нормализации отношений арабских стран Персидского залива

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о позитивной реакции Евросоюза на достигнутые накануне договоренности членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC) о полной нормализации отношений.

"Европейский союз приветствует это важное развитие событий, поскольку оно значительно укрепит региональную стабильность и полностью восстановит единство и сотрудничество GCC", - говорится в заявлении Борреля, распространенном в среду в Брюсселе.

Во вторник в саудовском городе Эль-Улаа состоялся саммит GCC, на котором лидеры этой региональной организации подписали декларацию о солидарности и стабильности.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам подчеркнул значение посреднической роли Кувейта и США в этом процессе.

"ЕС готов поддержать дальнейшую региональную интеграцию в рамках Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и укрепить свое давнее партнерство с GCC", - сказано в заявлении главы европейской дипломатии.

Как сообщило накануне издание Gulf Times, власти Саудовской Аравии объявили об урегулировании кризиса между Катаром и четырьмя другими арабскими странами Залива. Саудовская сторона заверила, что члены GCC согласились на полное восстановление всех связей, в том числе - дипломатических.

Ранее во вторник эмир Катара Тамим бин Хамад Аль-Тани прибыл на саммит в Саудовскую Аравию. Катарского лидера у трапа самолета приветствовал наследный саудовский принц Мухаммед бен Сальман, они обнялись.

В минувший понедельник стало известно, что власти Саудовской Аравии согласились открыть для Катара сухопутные и морские границы, а также воздушное пространство.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в 2017 году обвинили Катар в поддержке террористов и в чрезмерном сближении с Ираном. В итоге эти четыре страны прервали дипломатические и экономические связи с Катаром и закрыли границы с ним.

Власти Катара неоднократно отвергали подобные обвинения, называя их беспочвенными.

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Тэги: ЕС, ЗАЛИВ, СТРАНЫ, БОРРЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]