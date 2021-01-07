Президент Азербайджана положительно оценил первичные переговоры с Россией по созданию транспортного коридора с Нахчываном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Россия, наряду с Турцией, Арменией и Ираном, сможет пользоваться новым транспортным коридором из Нахчывана.

«В данный момент идут конкретные работы по открытию Нахчыванского коридора. Я не хочу опережать события, но открытие этого коридора отражено в совместном заявлении, подписанном 10 ноября. Поэтому коридор обязательно откроется, что создаст новые возможности в регионе. Этой дорогой воспользуются как Азербайджан, так и Турция, Россия, Армения и Иран. Эта дорога будет иметь особое значение для многостороннего сотрудничества», - сказал Алиев на совещании, посвященном итогам 2020 года.

По его словам, Азербайджан также построит железную дорогу до границы с Арменией – Горадиз-Агбянд. «Параллельно с этим будут вестись работы по восстановлению железной дороги в Нахчыване», - отметил он.

Алиев добавил, что Азербайджан по вопросам создания железнодорожного коридора с Нахчываном ведет обсуждения с Россией, так как железные дороги в Армении находятся в собственности Российских железных дорог. «Первичные обсуждения положительные. Пока могу сказать только это», - добавил президент Азербайджана.

Х.Насирзаде