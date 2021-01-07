Венгрия ожидает получение вакцины Moderna на следующей неделе

Венгрия может получить первую партию вакцины от коронавируса компании Moderna на следующей неделе, сообщила главврач страны Сесилия Мюллер на онлайн брифинге в четверг.

Она сказала, что в общей сложности Венгрия получит 1,7 миллиона доз вакцины через механизм закупок ЕС, что позволит привить 872 тыс. человек.

Ранее руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гергели Гуляс заявил телеканалу ATV, что страна не будет покупать российские вакцины в связи с тем, что РФ не может обеспечить объемов поставок, необходимых для вакцинации венгерского населения.

"У России недостаточно производственных мощностей", - сказал Гуляс в интервью телеканалу.

В то же время, СМИ обратили внимание, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который отвечает за сбыт вакцины за рубежом, отрицает, что Венгрия приняла решение отказаться от дальнейших закупок российской вакцины.

"Венгрия уже получила первую партию вакцины 28 декабря, и мы готовы полностью поставить всю вакцину, необходимую Венгрии в январе - марте 2021 года", - говорится в заявлении РФПИ.