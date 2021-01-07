Более 6 тыс. бойцов Нацгвардии задействованы в обеспечении безопасности Вашингтона

Власти США задействовали около 6,2 тыс. бойцов Национальной гвардии для обеспечения безопасности в столице страны, передает CNN со ссылкой на официальные лица, курирующие сферу обороны.

В частности, подкрепления в Вашингтон перебросили из штатов Нью-Йорк, Мэриленд, Нью-Джерси.

Такие меры в Вашингтоне принимают спустя сутки после того, как поддерживающие президента США Дональда Трампа демонстранты прорвались к конгрессу США. Группа сторонников главы государства даже прорвалась в само здание конгресса.

Полиции потребовалось несколько часов, чтобы оттеснить участников акции от Капитолия.