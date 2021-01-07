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Дальнее зарубежье 07.01.2021 23:17

Более 6 тыс. бойцов Нацгвардии задействованы в обеспечении безопасности Вашингтона

Власти США задействовали около 6,2 тыс. бойцов Национальной гвардии для обеспечения безопасности в столице страны, передает CNN со ссылкой на официальные лица, курирующие сферу обороны.

В частности, подкрепления в Вашингтон перебросили из штатов Нью-Йорк, Мэриленд, Нью-Джерси.

Такие меры в Вашингтоне принимают спустя сутки после того, как поддерживающие президента США Дональда Трампа демонстранты прорвались к конгрессу США. Группа сторонников главы государства даже прорвалась в само здание конгресса.

Полиции потребовалось несколько часов, чтобы оттеснить участников акции от Капитолия.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, НАЦГВАРДИЯ, ВАШИНГТОН, УСИЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]