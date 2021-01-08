Пассажироперевозчики в Баку получат господдержку в связи с повышением цен на дизтопливо – глава BNA

В связи с повышением цен на дизельное топливо, пассажироперевозчикам, осуществляющим деятельность в Баку, будет оказана господдержка.

«В связи с повышением цен на дизтопливо, пассажироперевозчикам в Баку предусмотрена определенная поддержка», - заявил председатель правления Бакинского транспортного агентства (BNA) Вюсал Керимли на встрече с представителями компаний, осуществляющих перевозки пассажиров в столице.

По его словам, для этого BNA совместно с министерством экономики проводят соответствующий анализ.

Керимли также предупредил перевозчиков о недопустимости безосновательно повышения цен на проезд в общественном транспорте.

Как сообщалось ранее, решением Тарифного совета (ТС) Азербайджана с 5 января 2021 года розничная цена автомобильного бензина марки AI- 92 повысилась с 0,9 манат до 1 маната за 1 литр. Кроме того, розничная цена за 1 литр дизельного топлива повысилась с 0,6 манатов до 0,8 манатов.

Цена на бензин AI- 92 и дизтопливо регулируются государством.

Б.Рустамбеков