Пассажироперевозчики в Баку получат господдержку в связи с повышением цен на дизтопливо – глава BNA

В связи с повышением цен на дизельное топливо, пассажироперевозчикам, осуществляющим деятельность в Баку, будет оказана господдержка.
«В связи с повышением цен на дизтопливо, пассажироперевозчикам в Баку предусмотрена определенная поддержка», - заявил председатель правления Бакинского транспортного агентства (BNA) Вюсал Керимли на встрече с представителями компаний, осуществляющих перевозки пассажиров в столице.
По его словам, для этого BNA совместно с министерством экономики проводят соответствующий анализ.
Керимли также предупредил перевозчиков о недопустимости безосновательно повышения цен на проезд в общественном транспорте.
Как сообщалось ранее, решением Тарифного совета (ТС) Азербайджана с 5 января 2021 года розничная цена автомобильного бензина марки AI- 92 повысилась с 0,9 манат до 1 маната за 1 литр. Кроме того, розничная цена за 1 литр дизельного топлива повысилась с 0,6 манатов до 0,8 манатов.
Цена на бензин AI- 92 и дизтопливо регулируются государством.
Б.Рустамбеков
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