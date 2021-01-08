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Дальнее зарубежье 08.01.2021 23:07

Глава Евросовета проведет 21 января совещание с лидерами стран ЕС по координации борьбы c COVID-19

Председатель Европейского совета Шарль Мишель созывает 21 января видеоконференцию глав государств и правительств стран ЕС по вопросам борьбы против коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Баренд Лейтс.

"В четверг, 21 января, в 18:00 глава Европейского совета будет председательствовать на видеоконференции с (руководителями) 27 государств ЕС по координации (борьбы против) COVID-19", - написал официальный представитель Мишеля в пятницу в твиттере.

В свою очередь пресс-секретарь Европейской комиссии (ЕК) Эрик Мамер в ответ на просьбу прокомментировать содержание этой очередной виртуальной встречи на высшем уровне по COVID-19 сказал, что не может предвосхищать, о чем сообщит на видеосовещании председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Но совершенно точно председатель комиссии подведет итог результатов, которых мы смогли достичь с самого начала - а они очень значительные - и также будет говорить о том, что она расценивает как главные элементы того, что должно быть реализовано совместно (странами ЕС - ИФ), если мы хотим продвигаться в борьбе с этой пандемией", - отметил Мамер.

Не забывая о том, что сама фон дер Ляйен называла эту работу путем, усеянным преградами, добавил он.

"Ситуация сложная, и на нее нет готовых ответов. И в этом вызов, которому противостоят Европейский союз и его институты и государства-члены, а также ученые и представители промышленности. Но нет вопроса о том, чтобы опускать руки", - заявил пресс-секретарь ЕК.

По его словам, Еврокомиссия занимается совершенно инновационными задачами по сравнению с тем, что ей доводилось делать раньше, в частности, программой закупок вакцин.

Он объяснил, что ЕС находится в начале процесса вакцинации. Необходимо, чтобы государства-члены проявляли гибкость и оперативность и учились друг у друга тому, что получается, а что нет.

"Я полагаю, что 21 января как раз будет возможность для государств-членов обсудить полезный опыт и посмотреть, как лучше продвигаться каждому у себя, но также всем вместе", - сказал официальный представитель Европейской комиссии.

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Тэги: ЕС, КОРОНАВИРУС, СОВЕЩАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]