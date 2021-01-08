За первый год работы газопровода "Турецкий поток" его загрузка выросла в 2,2 раза, в том числе для европейских потребителей - в 2,5 раза, приводит "Газпром" комментарий председателя правления концерна Алексея Миллера.
В пятницу исполняется один год со дня торжественной церемонии запуска морского газопровода "Турецкий поток", состоявшейся в Стамбуле с участием президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
В посвященном этому событию обращении Миллер сказал: "Сегодня исполняется ровно год со дня торжественной церемонии открытия морского газопровода "Турецкий поток". Он надежно транспортирует российский газ через Черное море для потребителей Турции и уже шести европейских государств: Болгарии, Греции, Северной Македонии, Румынии, Сербии, Боснии и Герцеговины. За время работы газопровода его загрузка выросла в 2,2 раза, в том числе для европейских потребителей - в 2,5 раза. Отмечу, что Турция, Греция и Северная Македония в 2020 году нарастили закупку газа у "Газпрома".
О строительстве газопровода "Турецкий поток" было объявлено в ходе визита президента России Владимира Путина в Анкару 1 декабря 2014 года, а реализация проекта была начата после подписания межправительственного соглашения между Турцией и Россией 10 октября 2016 года. Трубопровод состоит из двух параллельных ниток общей пропускной способностью 31,5 млрд куб. м.
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