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Оборона 08.01.2021 19:47

Информация об открытии в трех городах Азербайджана авиабаз Турции не соответствует действительности - Дяргахлы

Руководитель пресс-службы министерства обороны Азербайджана Вагиф Дяргахлы опроверг информацию ряда зарубежных СМИ о планах создания авиабаз Турции в трех городах Азербайджана.

«Эта информация не соответствует действительности», - сказал Дяргахлы агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, Азербайджан не проводит политику размещения иностранных военных баз на своей территории за исключением случаев, предусмотренных международными договорами.

Дяргахлы добавил, что является членом Движения неприсоединения и в 2019-2022гг председательствует в ней.

Ранее ряд иностранных СМИ распространили информацию о создании авиабаз Турции в трех городах Азербайджана.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ТУРЦИЯ, БАЗА, ВОЕННАЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]