Информация об открытии в трех городах Азербайджана авиабаз Турции не соответствует действительности - Дяргахлы

Руководитель пресс-службы министерства обороны Азербайджана Вагиф Дяргахлы опроверг информацию ряда зарубежных СМИ о планах создания авиабаз Турции в трех городах Азербайджана.

«Эта информация не соответствует действительности», - сказал Дяргахлы агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, Азербайджан не проводит политику размещения иностранных военных баз на своей территории за исключением случаев, предусмотренных международными договорами.

Дяргахлы добавил, что является членом Движения неприсоединения и в 2019-2022гг председательствует в ней.

Ранее ряд иностранных СМИ распространили информацию о создании авиабаз Турции в трех городах Азербайджана.

Р.Ахмедов