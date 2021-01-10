Садыр Жапаров лидирует на президентских выборах в Кыргызстане

Кандидат Садыр Жапаров лидирует на досрочных выборах президента Кыргызстана с 79% голосов избирателей, сообщает сайт ЦИК республики.

Жапаров лидирует на выборах с 79% голосов, второе место занимает оппозиционный кандидат Адахан Мадумаров с 6,47% голосов, третьим с 2% голосов идет Бабыржан Тольбаев.

Жапаров пришел к власти в стране после октябрьских протестов против итогов парламентских выборов и вспыхнувших затем беспорядков. Для участия в выборах президента 14 ноября он сложил полномочия врио главы государства и приостановил исполнение обязанностей премьера.