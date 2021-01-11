Глава МИД Азербайджана 13-14 января посетит Пакистан

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов 13-14 января совершит визит в Пакистан, сообщает пресс-служба ведомства.

«Делегация во главе с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым 13-14 января посетит с официальным визитом Пакистан», - отмечается в сообщении.

Согласно информации, 13 января состоится трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Пакистана.

«14 января запланированы двусторонние встречи главы МИД Азербайджана с высокопоставленными должностными лицами Пакистана», - сообщает министерство.

Х.Насирзаде