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Внешняя политика 11.01.2021 16:31

Глава МИД Азербайджана 13-14 января посетит Пакистан

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов 13-14 января совершит визит в Пакистан, сообщает пресс-служба ведомства.

«Делегация во главе с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым 13-14 января посетит с официальным визитом Пакистан», - отмечается в сообщении.

Согласно информации, 13 января состоится трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Пакистана.

«14 января запланированы двусторонние встречи главы МИД Азербайджана с высокопоставленными должностными лицами Пакистана», - сообщает министерство.

Х.Насирзаде

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Тэги: БАЙРАМОВ, ПАКИСТАН, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]