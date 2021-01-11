Главы спецслужб Азербайджана и Армении обсудили расследование инцидентов на границе

Глава СГБ Азербайджана Али Нагиев 8 и 10 января провел встречи с армянским коллегой Арменом Абазяном на нейтральной территории азербайджано-армянской границы, сообщает пресс-служба СГБ.
«В ходе двух встреч обсуждались вопросы совместного расследования инцидентов на границе двух стран, обеспечения безопасности Нагорно-Карабахского региона и других освобожденных территорий Азербайджана, выявления мест захоронения военных в зоне боевых действий и обмена пленными, а также выяснения судьбы пропавших без вести и заложников в период Первой и Второй Карабахских войн», - отмечается в сообщении, передает «Интерфакс-Азербайджан».
Согласно информации, стороны подчеркнули, что дальнейшее соблюдение режима прекращения огня, достигнутого в соответствии с Трехсторонней декларацией от 10 ноября 2020 года, служит интересам и безопасности двух народов, в том числе азербайджанской и армянской общин Карабаха.
Х.Насирзаде
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