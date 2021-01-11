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Карабахский конфликт 11.01.2021 16:42

Главы спецслужб Азербайджана и Армении обсудили расследование инцидентов на границе

Глава СГБ Азербайджана Али Нагиев 8 и 10 января провел встречи с армянским коллегой Арменом Абазяном на нейтральной территории азербайджано-армянской границы, сообщает пресс-служба СГБ.

«В ходе двух встреч обсуждались вопросы совместного расследования инцидентов на границе двух стран, обеспечения безопасности Нагорно-Карабахского региона и других освобожденных территорий Азербайджана, выявления мест захоронения военных в зоне боевых действий и обмена пленными, а также выяснения судьбы пропавших без вести и заложников в период Первой и Второй Карабахских войн», - отмечается в сообщении, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Согласно информации, стороны подчеркнули, что дальнейшее соблюдение режима прекращения огня, достигнутого в соответствии с Трехсторонней декларацией от 10 ноября 2020 года, служит интересам и безопасности двух народов, в том числе азербайджанской и армянской общин Карабаха.

Х.Насирзаде

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Тэги: СГБ, АРМЕНИЯ, ВСТРЕЧИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]