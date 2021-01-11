Нежелание республиканцев отстранить Трампа от власти угрожает безопасности США - Пелоси

Спикер Палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси заявила, что стране грозит опасность из-за отсутствия поддержки у республиканцев резолюции с призывом к вице-президенту Майку Пенсу воспользоваться 25-ой поправкой к Конституции США для отстранения от власти Дональда Трампа.

"Республиканцы Палаты представителей отвергли этот законопроект, направленный на защиту Америки, и потворствовали тому, чтобы неуравновешенные, нестабильные, ненормальные поступки президента продолжались. Их (республиканцев - ИФ) пособничество угрожает Америке, рушит нашу демократию, и это должно прекратиться", - говорится в ее заявлении.

Она отметила, что Палата представителей продолжит процесс принятия резолюции, и после ее одобрения Пенса призовут в течение последующих суток предпринять соответствующие шаги.

Пелоси сказала, что затем конгрессмены займутся процессом импичмента в отношении Трампа.

"Угроза со стороны президента Америке крайне насущна, и такими же будут наши действия", - подытожила Пелоси.

Ранее в понедельник в Палату представителей Конгресса США была внесена резолюция, в которой конгрессмены призывают вице-президента Майка Пенса воспользоваться 25-ой поправкой к Конституции США, чтобы отстранить от власти Дональда Трампа.

Однако в связи с возражениями конгрессмена-республиканца Алекса Муни рассмотрение резолюции было перенесено на вторник.

25-я поправка допускает начало процесса отстранения главы государства, если вице-президент и большинство высокопоставленных сотрудников администрации приходят к выводу, что президент не способен выполнять свои функции. В таком случае вице-президент занимает место президента. В поправке подробно описан механизм того, как этого можно добиться.

Демократы пытаются отстранить от власти Трампа, не дожидаясь инаугурации его преемника Джо Байдена 20 января. По их мнению, Трамп не может оставаться в Белом доме, так как несёт ответственность за недавние беспорядки в Вашингтоне.

6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована.

Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.