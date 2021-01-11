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11.01.2021 21:59

Турция намерена начать вакцинацию от COVID-19 на этой неделе - Эрдоган

Турция начнет массовую вакцинацию от коронавируса COVID-19 в четверг, сообщает в понедельник Анатолийское агентство новостей со ссылкой на президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Вакцинация от COVID-19 начнется в четверг или пятницу в соответствии с установленными правилами", - приводит агентство слова Эрдогана.

При этом он отметил, что по мере снижения количества заражений Турция будет постепенно смягчать ограничения из-за COVID-19.

Всего за время эпидемии коронавирусом в Турции заразилось свыше 2,3 млн человек, более 22 тыс. из них скончались.

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Тэги: ТУРЦИЯ, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]