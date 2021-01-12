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Дальнее зарубежье 12.01.2021 14:11

Жителей китайского Ланфана отправили на неделю по домам после единичного заражения COVID-19

Власти китайского города Ланфан после выявления одного случая заражения коронавирусом запустили всеобщее бесплатное ПЦР-тестирование, жителям города неделю нужно будет провести в домашней изоляции, сообщила местная администрация.

"Начиная с сегодняшнего дня по всему городу начинается бесплатное ПЦР-тестирование для всех жителей. Тестирование продлится с 12 по 14 января, надеемся на ваше добровольное содействие", - говорится в сообщении правительства города в социальной сети Weibo.

Власти также попросили людей без необходимости не собираться и в течение семи дней наблюдать за своим состоянием дома.

Ланфан - уже третий город в китайской провинции Хэбэй, где на этой неделе вводят ограничительные меры из-за коронавируса. В понедельник из-за вспышки COVID-19 жителей двух городов к югу от Пекина - Шицзячжуана и Синтая - попросили в течение семи дней не выходить из дома.

С начала пандемии в Китае заразились коронавирусом более 87 тыс. человек, более 4,6 тыс. умерли.

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Тэги: КИТАЙ, КОРОНАВИРУС, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]