Крупнейшую торговую площадку в даркнете закрыли немецкие власти

Прокуратура в Германии закрыла крупнейшую незаконную торговую площадку в даркнете DarkMarket, где продавали наркотики, украденные личные данные и компьютерные вирусы, сообщает телеканал Deutsche Welle.

"Следователи смогли закрыть торговую площадку и отключить сервер в понедельник", - сообщила полиция города Ольденбург.

Предполагаемый оператор площадки - 34-летний австралиец. Его задержали неподалеку от границы с Данией.

У сайта было полмиллиона пользователей. Торговля велась с помощью криптовалюты.

"Всего на площадке было произведено по меньшей мере 320 тыс. транзакций с более 4650 биткоинами и 12800 монеро - двумя самыми распространенными криптовалютами", - заявили власти.