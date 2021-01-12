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Дальнее зарубежье 12.01.2021 19:16

Крупнейшую торговую площадку в даркнете закрыли немецкие власти

Прокуратура в Германии закрыла крупнейшую незаконную торговую площадку в даркнете DarkMarket, где продавали наркотики, украденные личные данные и компьютерные вирусы, сообщает телеканал Deutsche Welle.

"Следователи смогли закрыть торговую площадку и отключить сервер в понедельник", - сообщила полиция города Ольденбург.

Предполагаемый оператор площадки - 34-летний австралиец. Его задержали неподалеку от границы с Данией.

У сайта было полмиллиона пользователей. Торговля велась с помощью криптовалюты.

"Всего на площадке было произведено по меньшей мере 320 тыс. транзакций с более 4650 биткоинами и 12800 монеро - двумя самыми распространенными криптовалютами", - заявили власти.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]