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Карабахский конфликт 12.01.2021 16:58

Разрушение религиозных памятников в Карабахе является настоящей трагедией – глава ICESCO

Уничтожение религиозных памятников в Карабахе со стороны Армении является трагедией, сказал глава Организация исламского мира образования, науки и культуры (ICESCO) Салим бин Мухаммед аль-Малик.

«Сцена, которую мы видим здесь (Карабахе - ИФ), - настоящая трагедия. Во время посещения освобожденных земель мы увидели разрушение всех деревень, поселков, исторических и религиозных памятников. Разрушение мечетей и религиозных храмов, оскорбление и вандализм является абсолютно недопустимым действием», - сказал аль-Малик в интервью госагентству «АзерТадж» во время посещения освобожденных от оккупации районов Азербайджана.

Гендиректор ICESCO уверен, что все разрушенные исторические, культурные и религиозные памятники в скором времени будут восстановлены. Он подчеркнул, что религиозные убеждения людей ни в коем случае не должны подвергаться дискриминации, а храмы каждой религии должны уважаться.

Гендиректор заявил, что после официальных запросов правительства Азербайджана в организацию, независимый комитет экспертов готов их рассматривать.

«Включение памятников культурного наследия в Список всемирного исламского наследия также означает, что эти культурные объекты и религиозные памятники будут охраняться ICESCO. При этом хочу подчеркнуть, что мы охраняем религиозные памятники всех религий», - добавил глава организации.

Х.Насирзаде

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Тэги: ICESCO, АРМЕНИЯ, ВАНДАЛИЗМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]