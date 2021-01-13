Президент Эстонии надеется, что референдум о браке не состоится

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) выразила надежду, что задуманный уходящей в отставку коалицией референдум о браке как союзе мужчины и женщины не состоится.

"Надеюсь, что в связи с нынешним правительственным кризисом будет окончательно отклонен вносящий раскол в общество план провести посреди большого вирусного кризиса совершенно ненужный референдум о браке", - заявила Кальюлайд на пресс-конференции в среду.

Она отметила также, что уходящее в отставку правительство не должно до формирования нового кабинета министров принимать важных политических решений.

Вопрос о проведении референдума на тему брака как союза мужчины и женщины был предложен правящей Консервативной народной партией Эстонии и поддержан всеми остальными входящими в коалицию партиями. Законопроект о проведении референдума уже прошел первое чтение, и в среду во второй половине дня должно было состояться его второе чтение.

Однако неожиданно для политиков и СМИ во вторник полиция безопасности предъявила подозрение ведущей правящей партии Центра подозрение в коррупции, в связи с чем премьер-министр Юри Ратас (Juri Ratas) подал президенту в среду прошение о своей и всего правительства отставке.

Глава государства поручила в среду председателю крупнейшей оппозиционной партии Реформ Кае Каллас (Kaja Kallas) сформировать в двухнедельный срок новое правительство.

Ранее как Каллас, так и президент неоднократно высказывались против референдума. По их мнению, всенародный опрос ведет к расколу в обществе, а также направлен на нарушение прав сексуальных меньшинств.