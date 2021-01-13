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Финансы 13.01.2021 15:37

ЦБ Азербайджана направит 218 млн евро на строительство нового административного здания

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) заплатит турецкому Tekfen Holding 218 млн евро на работы по проектированию, поставку оборудования и материалов, а также строительство под ключ административного здания банка, сообщает Tekfen Holding.

«Одна из наших аффилированных компаний Tekfen Insaat ve Tesisat A.S. получила письмо с уведомлением о результатах тендера на проектирование, поставку оборудования и материалов, а также строительство под ключ административного здания ЦБА. Сторонами уже подписан контракт по реализации данного проекта. Стоимость проекта определена в 218 млн евро», - говорится в сообщении холдинга, размещенном на Платформе публичного раскрытия информации (KAP) Стамбульской фондовой биржи, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Ранее ЦБА сообщал, что контракт с победителем тендера на строительство нового здания банка по адресу проспект Гейдара Алиева, 109, будет рассчитан на 36 месяцев. В течение данного промежутка времени компания должна будет провести детальную проектировку и выполнить строительные работы.

Общая площадь строительства составит 33,2 тыс. кв. метров, площадь здания, высота которого планируется на уровне около 160 метров, составит 67,926 кв. метров. При планировании необходимо учесть наличие хранилища, технических объектов и гаража в подвале, конференц-залов, библиотеки, ресторана, а также внешнего ландшафта.

Нынешнее административное здание ЦБА было построено в 1998 году и рассчитано на 200 сотрудников. На его строительство было израсходовано $30 млн. Однако, за прошедшие годы деятельность Центробанка существенно расширилась, появились новые структурные подразделения. В результате штат ЦБА существенно увеличился. Исходя из этого, возникла необходимость строительства нового административного здания для банка.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ЦБА, ЗДАНИЕ-, КОНТРАКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]