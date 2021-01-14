В Азербайджане снижен размер разового депозита для членов ISB по обязательному страхованию пассажиров

Центральный банк Азербайджана принял решение о снижении размера разового депозита для страховых компаний, желающих заняться обязательным страхованием пассажиров.

«Соответствующее решение ЦБА было принято 15 декабря 2020 года и вступило в силу на 16 декабря», - сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник на страховом рынке.

Согласно решению, разовый депозит снижен с 200 тыс. манатов до 100 тыс. манатов.

Кроме того, ЦБА ввел льготы в размере 50% по процентным выплатам с договоров по обязательным видам страхования, заключаемым субъектами страхования или по отношению к объектам страхования, зарегистрированных на территории Нахчыванской автономной республики.

Членский взнос для страховых компаний, которые хотят стать учредителями и вступить в Бюро, сохранен на уровне 200 тыс. манатов.

Если страховая компания заинтересована в предоставлении услуг по нескольким видам обязательного страхования, то по каждому виду она вносит отдельный депозит.

Размер разового депозита для членов Бюро по обязательному страхованию недвижимости составляет 100 тыс. манатов; обязательному страхованию ответственности владельцев недвижимого имущества - 100 тыс. манатов; обязательному страхованию автогражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО) - 200 тыс. манатов; обязательному страхованию потери трудоспособности физических лиц от несчастных случаев и профессиональных заболеваний в производстве - 100 тыс. манатов.

А.Мамедов