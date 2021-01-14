Британский золотодобытчик ААМ может приобрести новые активы в Азербайджане

Британская компания "Anglo Asian Mining" (ААМ - оператор по разработке золотоносных месторождений в Азербайджане – ИФ-Аз) изучает возможность расширения бизнеса в Азербайджане за счет приобретения новых активов, заявил исполнительный директор AAM Реза Везири.

«В настоящее время компания использует несколько возможностей для роста. Мы продолжим разведку пяти приоритетных участков на территории Гедабека с целью ускорения ввода рудников в эксплуатацию. Мы также подали в правительство Азербайджана заявку на подтверждение продления на пять лет соглашения по разработке контрактной площади Гедабек. Кроме этого, мы рассматриваем возможность приобретения новых концессий в Азербайджане», - сказал Везири, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Он отметил, что в партнерстве с правительством Азербайджана компания также оценит необходимость доработки лицензий на разработку контрактных участков Вейджнели, Соутели (является крупнейшим золотым рудником в Кавказском регионе), и Гызылбулаг, расположенных на территориях, освобожденных от армянской оккупации, с тем, чтобы как можно скорее начать их эксплуатацию.

«Благодаря нашей неизменной операционной и финансовой дисциплине, компания находится в очень хорошей позиции для развития возможностей, над которыми она работала в течение последних нескольких лет. Имея очень сильный баланс и доступный капитал, Anglo Asian Mining может воспользоваться преимуществами текущего рынка, чтобы расширить свою деятельность, увеличить свои ресурсы и производство», - сказал Везири.

Как сообщалось, в 2020 году "Anglo Asian Mining" добыла в Азербайджане драгметаллов в объеме 67,249 тыс. унций золотого эквивалента (GEO), что на 18,4% меньше показателя 2019 года. При этом компанией было добыто 56,864 тыс. унций золота (спад по сравнению с 2019г на 18,9%), меди - 2,591 тыс. тонн (рост на 17,2%), серебра - 122,962 тыс. унций (спад на 22,8%).

В настоящее время Anglo Asian Mining добычу драгметаллов с контрактных площадей Гедабек и Гоша. При этом на Гедабеке добыча осуществляется с трех рудников: золото, серебро и медь с двух открытых рудников (Гедабек и Угур) и одного подземного рудника (Гадир).

Контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривает разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%.

Согласно контракту, с этих месторождений планируется добыть 400 т золота, 2,5 тыс. т серебра.

Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Гедабек, добыча серебра – в 2010 году. В сентябре 2013 года компания приступила к разработке контрактной площади Гоша, летом 2015 года – с рудника Гадир, с сентября 2017 года – рудника Угур.

Н.Аббасова