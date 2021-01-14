Пандемию COVID-19 удастся взять под контроль в Германии к концу года - глава института Роберта Коха

Пандемию коронавируса в Германии удастся взять под контроль к концу 2021 года, заявил в четверг глава института Роберта Коха Лотар Вилер.

"К концу года мы возьмем эту пандемию под контроль", - сказал в четверг Вилер, слова которого приводят европейские СМИ.

Он добавил, что к тому моменту будет достаточно доступных вакцин, чтобы привить от COVID-19 все население.

Однако, по словам Вилера, ухудшить обстановку могут новые штаммы коронавируса, в частности, как те, которые выявили в ЮАР и в Великобритании. В Германии уже зафиксировано 16 случаев заражения "британским штаммом" и четыре со штаммом из ЮАР. Все эти люди путешествовали за рубеж. Он отметил, что это не последние разновидности коронавируса.

"Будут и другие разновидности. Не путешествуйте", - предупредил Вилер.

Общее число случаев заболевания COVID-19 за время пандемии в ФРГ составляет 1,9 млн. В общей сложности количество летальных случаев в стране с начала вспышки выросло до 43,8 тыс.

Нынешний режим изоляции в Германии, при котором закрыты все школы и магазины, торгующие не жизненно важными товарами, действуют до 31 января. Однако канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее предположила, что этот режим может быть продлен еще на восемь - десять недель.